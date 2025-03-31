Ветеран британской армии и бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли в статье для The Spectator выразил обеспокоенность тем, что многолетнее игнорирование предупреждений президента России Владимира Путина о ситуации на Украине привело к опасным последствиям.