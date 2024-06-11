Uniswap Labs нанимает бывшего руководителя Coinbase на должность главного юриста

Uniswap Labs расширила штат. Новым работником крупнейшей децентрализованной биржи (DEX), стал бывший юрист ведущей мировой CEX-площадки Coinbase Кэтрин Минарик заступает на должность главного юрисконсульта в момент потенциальных юридических проблем.
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