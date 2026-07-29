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Бетельгейзе — двойная звезда: астрономы впервые сфотографировали её «невидимого» компаньона массой в три Солнца

Бетельгейзе — двойная звезда: астрономы впервые сфотографировали её «невидимого» компаньона массой в три Солнца

Прямые наблюдения с помощью телескопа VLT ставят точку в спорах о странном поведении одной из самых ярких звёзд небаБетельгейзе (Альфа Ориона), одна из самых ярких и хорошо изученных звёзд ночного неба, оказалась двойной системой.

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