Бетельгейзе — двойная звезда: астрономы впервые сфотографировали её «невидимого» компаньона массой в три Солнца

Прямые наблюдения с помощью телескопа VLT ставят точку в спорах о странном поведении одной из самых ярких звёзд небаБетельгейзе (Альфа Ориона), одна из самых ярких и хорошо изученных звёзд ночного неба, оказалась двойной системой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии