В рамках ВЭФ-2024 организуют кинопоказы о жизни Дальнего Востока

Транспортная группа FESCO и Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» организуют серию кинопоказов на стенде Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) в рамках IX Восточного экономического форума.
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