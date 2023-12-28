Путин на Госсовете про адекватную нагрузку и зарплату учителей: а ведь у русской педагогики бесценный опыт

Глава государства в начале заседания выразил благодарность учителям и всем, кто посвящает свою жизнь становлению новых поколений – в их честь уходящий год был объявлен в России Годом педагога и наставника.
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