Дмитриев посоветовал ЕС и Великобритании поучиться миграционной политике у России

Евросоюз и Великобритания должны брать пример у РФ в вопросе миграционной политики. Об этом на своей странице в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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