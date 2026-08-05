Дмитриев посоветовал ЕС и Великобритании поучиться миграционной политике у России

Евросоюз и Великобритания должны брать пример у РФ в вопросе миграционной политики. Об этом на своей странице в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.