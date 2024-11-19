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Песков: использование ВСУ западных неядерных ракет может повлечь ядерный ответ

Песков: использование ВСУ западных неядерных ракет может повлечь ядерный ответ

Global Look Press/Eve Baker/Keystone Press Agency В соответствии с подписанной президентом России Владимиром Путиным обновленной ядерной доктриной, использование боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставленных Западом неядерных ракет против нашей страны может стать основанием для ядерного ответа.

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