Песков: использование ВСУ западных неядерных ракет может повлечь ядерный ответ

Global Look Press/Eve Baker/Keystone Press Agency В соответствии с подписанной президентом России Владимиром Путиным обновленной ядерной доктриной, использование боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставленных Западом неядерных ракет против нашей страны может стать основанием для ядерного ответа.
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