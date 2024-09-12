Фанат обнаружил в Doom для Sega Saturn чит-код, о котором никто не знал 27 лет Оригина...

Фанат обнаружил в Doom для Sega Saturn чит-код, о котором никто не знал 27 летОригинальную Doom портировали на огромное количество платформ, и даже спустя четверть века энтузиасты продолжают находить в некоторых версиях новые секреты.
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