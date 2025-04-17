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Велемудр. Мир тесен.

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Ум, разум, истинное и ложное эго, душа, параматма

Ум, разум, истинное и ложное эго, душа, параматма

Каждый человек, помимо тела физического, имеет тонкое тело. Три основных элемента тонкого тела (снизу вверх) – это ум, разум и эго.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Проще сказать что мы триедины (дух, душа и тело)
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17 час.
МГ
Малик Гумеров
Дух  - это скорее характеристика , критерий  .... !?   Мера , уровень  стойкости , нравственности , ...... !        Тело - оболочка  Души  на данном этапе жизни ..... !
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13 час.
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