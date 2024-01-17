Стартовал первый этап голосования за работы в конкурсе «ОБЪЕКТИВно о Москве». На конкурс было подано 2260 заявок, в финальный этап вышло 300 работ, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.