Военное обозрение

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Иран объявил о завершении сделки по закупке российских многоцелевых истребителей Су-35

Иран объявил о завершении сделки по закупке российских многоцелевых истребителей Су-35

Иран завершил сделку по закупке российских многоцелевых истребителей Су-35, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление постоянного представительства страны при ООН.

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