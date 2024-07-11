ФСБ пресекла очередную попытку чубомразей организовать теракт в России

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Комментарии
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A
Antanas
Этого неизбежать.Будьте реалистами.👍👍👍👍👍.
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18 час.
Вадим Абдурашитов
А к тебе хохол уже стучат! Оглядывайся, когда выходишь!!!
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15 час.
И
Иринушка
500  %
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6 час.

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