Фильм Джонни Деппа «Моди» выйдет в российский прокат

Это будет байопик про Амадео Модильяни. Кадр со съемок фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» пресс-служба Russian World VisionКинокомпания Russian World Vision приобрела права на российский прокат второго режиссерского проекта Джонни Деппа — биографической драмы «Моди: Три дня на крыльях безумия».