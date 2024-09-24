Фильм Джонни Деппа «Моди» выйдет в российский прокат

Это будет байопик про Амадео Модильяни. Кадр со съемок фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» пресс-служба Russian World VisionКинокомпания Russian World Vision приобрела права на российский прокат второго режиссерского проекта Джонни Деппа — биографической драмы «Моди: Три дня на крыльях безумия».
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