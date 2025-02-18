Маск призвал американцев писать доносы на NASA и Пентагон

REUTERS/Rachel Wisniewski/File Photo Департамент эффективности правительства (DOGE) во главе с американским предпринимателем Илоном Маском призвал граждан США к написанию доносов на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Пентагон.
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