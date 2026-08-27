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Bitwise застейкала 39 218 токенов HYPE на $3,16 млн за 24 часа

Bitwise застейкала 39 218 токенов HYPE на $3,16 млн за 24 часа

Согласно мониторингу HyperliquidNews, аккаунт управляющей компании Bitwise получил и застейкал 7843 нативных токена Hyperliquid плюс ещё 31 375 HYPE, в сумме 39 218 токенов на общую стоимость $3,161 млн, сообщает Odaily Planet Daily.

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