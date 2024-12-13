Глава киевского режима Владимир Зеленский до сих пор находится у власти только благодаря продолжению боевых действий, рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков.
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