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Политолог Коньков: политика Зеленского держится на продолжении боевых действий

Политолог Коньков: политика Зеленского держится на продолжении боевых действий

Глава киевского режима Владимир Зеленский до сих пор находится у власти только благодаря продолжению боевых действий, рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков.

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