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Пятый канал

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Никишина назвала рост несырьевого экспорта приоритетом России

Никишина назвала рост несырьевого экспорта приоритетом России

Глава РЭЦ Вероника Никишина заявила о необходимости дальнейшего увеличения доли несырьевого экспорта в российской торговле.

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