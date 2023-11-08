Владимир Рогов: в Луганске взорвали машину депутата ЛНР Михаила Филипоненко

РИАМО - 8 ноя. Автомобиль депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко взорвали в Луганске. Теракт произошел возле дома, где жил полковник, сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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