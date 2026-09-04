Орловцам предложат разгадать каверзные вопросы про выборы

Формат просветительских диктантов в России давно наладил конвейерное производство. Теперь на фоне предстоящих выборов 10 сентября сразу в 18 регионах Центрального Федерального округа одновременно пройдёт межрегиональная просветительская акция «Избирательный диктант».
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