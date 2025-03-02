Захарова оценила последствия отправки военных Канады на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 марта прокомментировала заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо о возможности отправки военнослужащих Канады на Украину в качестве миротворческой силы и задалась вопросом о том, кто тогда будет защищать канадские территории.