Захарова оценила последствия отправки военных Канады на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 марта прокомментировала заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо о возможности отправки военнослужащих Канады на Украину в качестве миротворческой силы и задалась вопросом о том, кто тогда будет защищать канадские территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии