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Сколько на самом деле нужно делать шагов в день, чтобы быть здоровым

Сколько на самом деле нужно делать шагов в день, чтобы быть здоровым

Спойлер: те самые 10 тысяч всего лишь маркетинговый ход. фото: Christian Mueller/Shutterstock/Fotodom.

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