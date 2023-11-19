Катас Радж: старейший индуистский храмовый комплекс в Пакистане

Империя долины Инда — одна из древнейших цивилизаций мира. Расположенная между Афганистаном, Пакистаном и Индией, цивилизация имеет большое значение в индуизме, поскольку именно в этот период (2300–1300 гг.
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