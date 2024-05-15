Короткая сводка с фронта На севере Харьковской области наши вооружëнные силы успешно отодвигают противника всë дальше от границы.
Первоочередная задача - отодвинуть противника от наших границ
Комментарии
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Алексей Васильев
По итогам нужно будет оставить пару-тройку областей на Западе, выдавить туда всех свидомых и подарить все это полякам, венграм и румынам. Остальное - исконно русские земли.
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14 час.
Андрей Павлов
А зачем она нам вся? Отрезать от моря взять Харьков, и кому она после этого будет нужна? Пусть долги отдает и сама себя кормит.
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14 час.
М
Макс
Не гоже землями разбрасываться! Вот границу метра два в польшу открыть только на выход, дней на десять. А потом на замок.
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8 час.
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