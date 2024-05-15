Первоочередная задача - отодвинуть противника от наших границ

Алексей Васильев По итогам нужно будет оставить пару-тройку областей на Западе, выдавить туда всех свидомых и подарить все это полякам, венграм и румынам. Остальное - исконно русские земли.

Андрей Павлов А зачем она нам вся? Отрезать от моря взять Харьков, и кому она после этого будет нужна? Пусть долги отдает и сама себя кормит.