Урожай винограда-2026 в Краснодарском крае обещает стать лучшим за 10 лет

В Краснодарском крае приступили к сбору винограда. Специалисты Роскачества полагают, что по качественным характеристикам урожай 2026 года способен оказаться одним из самых удачных за десять лет.
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