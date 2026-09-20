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Царьград

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Ая из "Город 312" сообщила об улучшении состояния после инсульта

Ая из "Город 312" сообщила об улучшении состояния после инсульта

Светлана Назаренко, известная как Ая из "Город 312", сообщила о положительной динамике восстановления после инсульта 2023 года.

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