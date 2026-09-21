Hormuz Blockage Puts Qatar's $83 Billion LNG Bet at Risk

QatarEnergy CEO and Qatar Energy Minister Saad al-Kaabi says the Strait of Hormuz crisis could delay the company's LNG expansion because critical equipment cannot reach Qatar, Reuters reported on Monday.
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