Названа возможная причина подрыва Tesla в Лас-Вегасе

В качестве основной версии подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, подозреваемым в котором является 37-летний Мэттью Ливельсбергер, следователи рассматривают проблемы в его личной жизни, а не политические мотивы.
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