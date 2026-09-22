Леонид Гайдай смешил миллионы, но на съёмках своих комедий запрещал смеяться даже актёрам

Смеяться на съёмочной площадке Леонид Гайдай запрещал. Не над провальной репликой — вообще. Он считал, что смех ломает магию, и актёры боялись лишний раз улыбнуться, чтобы не получить замечание.
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