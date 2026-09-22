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Леонид Гайдай смешил миллионы, но на съёмках своих комедий запрещал смеяться даже актёрам

Леонид Гайдай смешил миллионы, но на съёмках своих комедий запрещал смеяться даже актёрам

Смеяться на съёмочной площадке Леонид Гайдай запрещал. Не над провальной репликой — вообще. Он считал, что смех ломает магию, и актёры боялись лишний раз улыбнуться, чтобы не получить замечание.

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