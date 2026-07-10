«России просто не везет» Что Ельцин обещал россиянам перед выборами 1996 года и выполнил ли он свои обязательства?

В ходе предвыборной кампании 1996 года выдвигавшийся на второй президентский срок Борис Ельцин использовал все возможности, чтобы вновь понравиться россиянам: гастролировал по городам, закрывал долги по пенсиям и зарплатам, разрабатывал план мирного урегулирования конфликта в Чечне, сближался с Белоруссией и очень много обещал.