Москва реализует поручения Путина по развитию спортивной инфраструктуры

В Москве идет активная работа по исполнению озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федсобранию поручений, которые касаются увеличения числа спортобъектов, заявила АГН «Москва» председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.