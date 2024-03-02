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Москва реализует поручения Путина по развитию спортивной инфраструктуры

Москва реализует поручения Путина по развитию спортивной инфраструктуры

В Москве идет активная работа по исполнению озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федсобранию поручений, которые касаются увеличения числа спортобъектов, заявила АГН «Москва» председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

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