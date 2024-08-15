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Политика как она есть

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Изменение климата усилило разрушительные пожары

Изменение климата усилило разрушительные пожары

Ученые Университета Восточной Англии, Центра экологии и гидрологии Великобритании, Метеорологической службы и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды обнаружили, что изменение климата значительно увеличило вероятность и интенсивность лесных пожаров.

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