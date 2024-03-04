Рената Литвинова, Ким Кардашьян, Надежда Карпова на показе Balenciaga

3 марта в Париже состоялся один из самых долгожданных показов Недели моды — Balenciaga. Креативный директор бренда Демна Гвасалия представил публике новую осенне-зимнюю коллекцию, а в качестве гостей на шоу присутствовали друзья дизайнера, амбассадоры бренда и представители модной индустрии.
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