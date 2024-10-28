Вот у русских какое мыло есть, а не то, что в Европах

ВБ

Виктор Березин

В до петровскую эпоху.! О мыле писали италы при строительстве Венеции.Когда вместе с лиственницей из Перми великой и Карагач (што на Урале)привозили чудодейственные бруски.А Франция к сожалению познакомилась с мылом после прихода казаков в Париж. А вы говорите в допетровские времена.во времена до Ивана Васильевича Грозного и ранее.Виктор Игоревич.