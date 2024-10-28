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Велемудр. Мир тесен.

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Вот у русских какое мыло есть, а не то, что в Европах

Вот у русских какое мыло есть, а не то, что в Европах

Для опытных людей существует всего несколько видов такого продукта, как мыло - хозяйственное, дегтярное и самодельное, изготовленное из натуральных компонентов.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Мыло научились делать ещё в допетровскую эпоху из поташа и животных жиров.
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11 час.
ВБ
Виктор Березин
В до петровскую эпоху.! О мыле писали италы при строительстве Венеции.Когда вместе с лиственницей из Перми великой и Карагач (што на Урале)привозили чудодейственные бруски.А Франция к сожалению познакомилась с мылом после прихода казаков в Париж. А вы говорите в допетровские времена.во времена до Ивана Васильевича Грозного и ранее.Виктор Игоревич.
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6 час.

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