Мореплаватели солнечного восхода

Тихий океан был освоен предками меланезийцев, полинезийцев и микронезийцев ещё в глубокой древности. По мнению большинства исследователей, их своеобразная морская культура сложилась за века, в ходе которых жители Юго-Восточной Азии передвигались на восток в сторону Тихого океана.