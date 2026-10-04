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Аргументы недели

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Лунная гонка: США, Китай и Россия соревнуются за ядерные реакторы на Луне

Лунная гонка: США, Китай и Россия соревнуются за ядерные реакторы на Луне

«Сверхдержавы соревнуются в установке ядерных реакторов на Луне. Соединённые Штаты хотят построить реактор на Луне к 2030 году.

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