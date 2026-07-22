Кувейт: Air Arabia отменила только некоторые запланированные на сегодня рейсы между аэропортами Шарджи (SHJ/OMSJ) и Абу-Даби (AUH/OMAA) в Объединенных Арабских Эмиратах и международным аэропортом Кувейта (KWI/OKBK) из-за опасений, связанных с атаками иранских беспилотников и ракет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии