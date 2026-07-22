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Контрафронт

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Кувейт: Air Arabia отменила только некоторые запланированные на сегодня рейсы между аэропортами...

Кувейт: Air Arabia отменила только некоторые запланированные на сегодня рейсы между аэропортами Шарджи (SHJ/OMSJ) и Абу-Даби (AUH/OMAA) в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​международным аэропортом Кувейта (KWI/OKBK) из-за опасений, связанных с атаками иранских беспилотников и ракет.

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