Депутат Свищев о критерия МОК: это уже политический, а не спортивный вопрос

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) загоняет российских спортсменов в такие рамки, при которых становится невозможным участие в международных стартах.
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