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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» может попытаться вернуть Морату на фоне травмы Милика. Альваро придется пойти на понижение зарплаты

Польский нападающий получил травму колена во время товарищеского матча против Украины (3:1) и пропустит чемпионат Европы.

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