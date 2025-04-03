Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Пара, без какого-либо опыта, построила дом из грузовых контейнеров

Пара, без какого-либо опыта, построила дом из грузовых контейнеров

Четыре с половиной года — именно столько потребовалось одной семье, чтобы превратить два 40-футовых морских контейнера в полноценный дом, который не зависит от городских коммуникаций.

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Комментарии
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Татьяна Иванова
А канализация, куда отводится??????
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18 час.
Владимир Алтайцев
А  где  воду  брать, слив  куда  идёт? К тому  же,в таком  доме  можно жить лишь  в Италии, Испании, т. е . ближе  к  экватору, но  не в России, особенно  на Северах, либо  в Сибири.Замёрзнешь в таком  доме, никакие солнечные  панели не спасут.Цена  такого контейнера  800  тысяч.
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16 час.
Иван Ураганов
А вода для питья тоже дождевая?
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11 час.
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