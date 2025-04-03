Пара, без какого-либо опыта, построила дом из грузовых контейнеров

Владимир Алтайцев

А где воду брать, слив куда идёт? К тому же,в таком доме можно жить лишь в Италии, Испании, т. е . ближе к экватору, но не в России, особенно на Северах, либо в Сибири.Замёрзнешь в таком доме, никакие солнечные панели не спасут.Цена такого контейнера 800 тысяч.