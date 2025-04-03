Четыре с половиной года — именно столько потребовалось одной семье, чтобы превратить два 40-футовых морских контейнера в полноценный дом, который не зависит от городских коммуникаций.
Пара, без какого-либо опыта, построила дом из грузовых контейнеров
Комментарии
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Татьяна Иванова
А канализация, куда отводится??????
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18 час.
Владимир Алтайцев
А где воду брать, слив куда идёт? К тому же,в таком доме можно жить лишь в Италии, Испании, т. е . ближе к экватору, но не в России, особенно на Северах, либо в Сибири.Замёрзнешь в таком доме, никакие солнечные панели не спасут.Цена такого контейнера 800 тысяч.
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16 час.
Иван Ураганов
А вода для питья тоже дождевая?
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11 час.
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