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Реальная зарплата в Орловской области на 18 тыс. рублей меньше средней

Реальная зарплата в Орловской области на 18 тыс. рублей меньше средней

Прогноз социально-экономического развития Орловщины на 2027 год и на период до 2029 года рассмотрели 12 октября на комитете по экономике облсовета, который ныне возглавляет Андрей Кладов (ЕР).

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