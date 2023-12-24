Почему Иран вручил ноту протеста России

Иран вручил ноту протеста России, сообщает агентство Mehr. Временный поверенный в делах России в Тегеране был вызван в МИД Ирана, где ему был заявлен протест против совместного заявления, принятого на заседании VI Российско-арабского совета сотрудничества, и было вручено соответствующее письмо.