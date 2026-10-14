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Зеленский в Лондоне, удары по Киеву, массированный налёт на Москву. Хроника событий на утро 14 октября

Зеленский в Лондоне, удары по Киеву, массированный налёт на Москву. Хроника событий на утро 14 октября

Владимир Зеленский, сильно обиженный президентом США, поехал за утешением к другу Энди. Киевские зенитчики вновь остались без разведданных перед русской баллистикой.

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