Ветеран США Кон: чествование нациста в Канаде является дипломатическим бардаком

Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон заявил, что чествование украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте является"дипломатическим бардаком" и вызовом премьер-министру страны Джастину Трюдо.
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