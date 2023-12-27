Онколог Балкаров рассказал о причинах возникновения и диагностике рака желудка

РИАМО - 27 дек. Рак желудка может развиться из-за целого ряда факторов. При этом диагностика заболевания включает в себя биопсию, КТ грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом, МРТ и другие обследования, рассказал РИАМО врач-хирург, врач-онколог высшей категории «СМ-Клиника» Беслан Балкаров.