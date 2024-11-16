Амплуа европейцев

Михалыч

Укры похоже на абхазцев: живут на плодородной земле, которая не требует тяжелого труда, как в России, поэтому куркульство ( свое хозяйство пусть даже на первобытном уровне) лишь бы никакое государство не мешало. И государство на Украине перешло в сионистские руки, загребающие все, что плохо лежит или бесконтрольно передается мировым сионизмом окраине. Спецслужбы англосаксов паразитируя на тупости и упертости украинцев подиграли их куркульским стремлениям кружевных трусиков, безвизу и проч. сформировав им образ врага в лице России. А суть всегда одна: сократить народонаселение планеты для радостей ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА.