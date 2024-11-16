За последние десять лет наши граждане практически безошибочно научились определять «украинство» и его носителей.
Амплуа европейцев
Комментарии
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Наталья Изъюрова
Супер
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4 час.
Игорь Кузнецов
"Диагноз" поставлен сразу всем гражданам Украины (за исключением Крыма, Донбасса и 2-х южных областей). Неужели так всё запущено в остальных областях? Галичину считать не нужно.
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4 час.
Михалыч
Укры похоже на абхазцев: живут на плодородной земле, которая не требует тяжелого труда, как в России, поэтому куркульство ( свое хозяйство пусть даже на первобытном уровне) лишь бы никакое государство не мешало. И государство на Украине перешло в сионистские руки, загребающие все, что плохо лежит или бесконтрольно передается мировым сионизмом окраине. Спецслужбы англосаксов паразитируя на тупости и упертости украинцев подиграли их куркульским стремлениям кружевных трусиков, безвизу и проч. сформировав им образ врага в лице России. А суть всегда одна: сократить народонаселение планеты для радостей ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА.
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27 мин.
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