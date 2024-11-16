Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Полностью согласна с вашим мнением. У меня точно такие же вопросы к руководству России...Москва не пойдет ...
  • лина любимцева
    ОПЯТЬ в России ВСЕ ПРОВОРОНИЛИ?!!  "Никуда не вмешиваемся"..?!!!    . А ДЕНЬГИ НА ХРЕНА СТОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ ВКЛАДЫВАЛ...Москва не пойдет ...
  • ninikooo Митусова
    Всех, кто игнорировал происходящее в школе и делал вид,  что ничего не происходит- наказать очень жестко. Матери- штр...Пнул девочку ради...

Амплуа европейцев

Амплуа европейцев

За последние десять лет наши граждане практически безошибочно научились определять «украинство» и его носителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Изъюрова
Супер
Ответить
4 час.
Игорь Кузнецов
&quot;Диагноз&quot; поставлен сразу всем гражданам Украины (за исключением Крыма, Донбасса и 2-х южных областей). Неужели так всё запущено в остальных областях? Галичину считать не нужно.
Ответить
4 час.
Михалыч
Укры похоже на абхазцев: живут на плодородной земле, которая не требует тяжелого труда, как в России, поэтому куркульство ( свое хозяйство пусть даже на первобытном уровне) лишь бы никакое государство не мешало. И государство на Украине перешло в сионистские руки, загребающие все, что плохо лежит или бесконтрольно передается мировым сионизмом окраине. Спецслужбы англосаксов паразитируя на тупости и упертости украинцев подиграли их куркульским стремлениям кружевных трусиков, безвизу и проч. сформировав им образ врага в лице России. А суть всегда одна: сократить народонаселение планеты для радостей ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА.
Ответить
27 мин.

Картина дня

наверх