В рамках стратегии по обеспечению связью 4G LTE малых населённых пунктов региона компания запустила новые базовые станции в 13 сёлах и поселках, что позволило усилить сигнал связи и увеличить ёмкость сети для стабильной работы во время высоких нагрузок.