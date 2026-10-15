В рамках стратегии по обеспечению связью 4G LTE малых населённых пунктов региона компания запустила новые базовые станции в 13 сёлах и поселках, что позволило усилить сигнал связи и увеличить ёмкость сети для стабильной работы во время высоких нагрузок.
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