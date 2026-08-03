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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вальдано об Инфантино: «Я не могу простить ему вручение премии мира Трампу, тем более от имени футбола. Власть вскружила Джанни голову, как и многим»

Бывший игрок и тренер «Реала» Хорхе Вальдано рассказал о своем отношении к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

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