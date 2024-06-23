Разработанный в Тверской области проект по финансовой грамотности отметили на федеральном уровне

Проект «Финансовая грамотность на рабочем месте», который развивается в Тверской области с 2023 года, отмечен на X Всероссийском конгрессе волонтёров финансового просвещения на пленарном заседании «Волонтёрская деятельность и проекты для приоритетных целевых аудиторий».
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