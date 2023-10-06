В Госдуме хотят ввести рейтинговую оценку заведений общепита

Госдума РФ рассмотрит законопроект о введении рейтинговой оценки заведений общепита. Соответствующий законопроект уже направлен на согласование министру экономического развития РФ Максиму Решетникову запрос с предложением ввести рейтинговую систему оценки общепита и запустить ее пилотно в трех российских регионах.
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