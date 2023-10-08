Пилот "Альпин" Окон заявил, что ему стало плохо во время гонки "Формулы-1"

Французский пилот "Альпин" Эстебан Окон рассказал, что во время гонки этапа Гран-при "Формулы-1", которая проходила в Катаре, его вырвало в шлем на 15-м или 16-м круге, однако ему удалось взять свое состояние под контроль и сосредоточиться на управлении болидом.